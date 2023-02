Le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger a annoncé, dimanche, le renforcement de l’effectif du personnel diplomatique à Damas (Syrie) avec un diplomate de l’ambassade de Tunisie à Beyrouth (Liban).

Selon un communiqué du département, cette décision s’inscrit dans le cadre du suivi de la situation des ressortissants tunisiens en Syrie, suite au séisme qui a frappé plusieurs régions du pays.

» Elle a aussi pour but de fournir toute l’assistance nécéssaire aux citoyens tunisiens résidant dans les régions secouées par le séisme et de faciliter, le cas échéant, leur rapatriement « , lit-on de même source.

Rappelons que le ministère a consacré deux lignes vertes aux citoyens et familles tunisiennes dans ce pays : 80109070 et 80109080.

