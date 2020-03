Renforcement des patrouilles militaires et sécuritaires

Le ministère de la Défense nationale a indiqué mardi que 300 patrouilles militaires ont été déployées hier, soulignant qu’elles seront doublées à partir d’aujourd’hui et accompagnées de patrouilles aériennes dans les gouvernorats du Grand-Tunis, Bizerte, Sfax, Gabès et dans les régions de Ben Guerdane et de Djerba. Dans une déclaration à l’agence TAP, le commandant Mohamed Zekri, porte-parole du département de la Défense a annoncé que des patrouilles conjointes relevant des institutions militaire et sécuritaire seront déployées dans la plupart des régions à l’exception de quelques régions où seulement des patrouilles militaires seront déployées.

Les unités de l’armée nationale appliqueront la loi avec la plus grande rigueur contre toute personne enfreignant les dispositions du confinement total, a-t-il affirmé. Le ministère de la Défense avait indiqué, lundi, qu’en application de la décision du président de la République Kais Saied, chef suprême des forces armées, les patrouilles militaires et sécuritaires ont été renforcées en coordination avec les forces de sécurité intérieure, et ce pour veiller au respect du confinement total dans tout le pays. Les patrouilles conjointes metteront tout en oeuvre pour appeler les citoyens à se conformer aux règles de confinement total et éviter les rassemblements et les déplacements non justifiés, avait souligné la même source. FKS