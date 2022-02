Renforcer la coopération entre la Tunisie et la Jordanie dans le domaine de la santé

Le ministre de la santé, Ali Mrabet s’est rendu au département des services médicaux royaux, dans la cité médicale el-Hussein dans la capitale jordanienne, Amman où il a pris connaissance de l’expérience jordanienne dans les domaines de la transplantation d’organes et de l’évacuation sanitaire aérienne.

- Publicité-

Selon un communiqué du ministère de la Santé, cette visite effectuée en marge de la réunion annuelle de la Haute instance du conseil arabe des spécialités médicales tenue les 26 et 27 février à Amman a permis de convenir d’un accord portant sur l’instauration d’une coopération entre le ministère tunisien de la Santé et la cité médicale El-Hussein en matière de transplantation d’organes, de chirurgie cardiaque néonatale et de formation.

Il a, également, été convenu de permettre à la Tunisie de bénéficier de l’expérience jordanienne dans le domaine de l’évacuation sanitaire aérienne, de renforcer l’échange d’expériences et d’examiner les moyens de coopération entre la cité médicale EL-Hussein et le projet tunisien relatif à la création de la cité médicale de Kairouan.

Le ministre a, également, pris connaissance lors de la visite qu’il a effectuée à la Société Internationale d’Informatique Médicale chargée de la mise en oeuvre du projet Hakim d’informatisation du secteur de la santé, des avantages de ce système.