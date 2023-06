Renforcer la coopération entre la Tunisie et le PNUD dans le domaine de la promotion sociale

L’examen des programmes conjoints de coopération entre le ministère des affaires sociales et le Programme des Nations Unies pour le développement en Tunisie (PNUD) dans le domaine de la promotion sociale et les moyens de les renforcer davantage a été au centre d’une rencontre, hier lundi à New-York, entre le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi et la directrice régionale adjointe du PNUD pour les Etats arabes, Sarah Poole en marge de la 16ème Conférence des Etats parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (COSP16) qui se tient du 13 au 15 juin 2023 au siège des Nations unies.

Ezzahi a souligné, à cette occasion, la nécessité de renforcer le programme « Amen social » ainsi que la protection sociale et de créer de nouveaux mécanismes, comme le programme d’autonomisation économique des catégories démunies et à revenu limité et les personnes en situation de handicap bénéficiaires du programme « Amen social » qui vise à investir dans le capital humain pour que le bénéficiaire devienne producteur et créateur de richesses à travers la mise en œuvre de projets économiques soutenus par le ministère qui assure l’accompagnant de leur mise en œuvre.

Pour sa part, Sarah Poole a affirmé la disposition de poursuivre la mise en œuvre de projets de coopération conjoints avec le ministère des affaires sociales.