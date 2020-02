Renforcer le partenariat tuniso-italien dans les secteurs de la mécatronique et des TIC

Explorer de nouvelles opportunités de collaboration entre l’Italie et la Tunisie et permettre aux entreprises italiennes d’examiner de différentes formes de partenariat avec leurs homologues tunisiens dans les secteurs de la mécatronique et des TIC est l’objectif du workshop qui sera organisé par l’ICE-Agence pour le Commerce Extérieur, sous le patronage de l’Ambassade d’Italie en Tunisie, en collaboration avec l’Association Italienne de l’Automatisation Mécatronique et les Pôles de Sousse et El Ghazala, et ce le mercredi 12 février 2020.

L’organisation du workshop, informe un communiqué de presse de l’ambassade d’Italie en Tunisie s’inscrit dans le cadre d’un projet plus ambitieux : 18 entreprises italiennes se consacreront, au terme de la conférence inaugurale du 12 février, aux rencontres B2B organisées avec les entreprises tunisiennes des secteurs ciblés, ainsi qu’aux visites aux Pôles de Sousse et El Ghazala dans les jours qui suivent.

Cette initiative, ajoute la même source, peut devenir un premier pas vers de nouvelles formes de coopération tuniso-italiennes dans le domaine de l’innovation technologique.