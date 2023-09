Jaffel avec l’ambassadrice des EAU pour renforcer les relations de coopération

Les relations de coopération tuniso-émiratie dans le domaine juridique et judiciaire a été au centre d’un entretien, lundi matin, entre la ministre de la Justice, Leila Jaffel, et l’ambassadrice des Emirats arabes unis à Tunis, Imen Ahmed Sellami, au siège du département.

L’entrevue a été l’occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Tunisie et les Emirats dans le domaine juridique, notamment l’accord de coopération judiciaire établi entre les deux pays en date du 7 février 1975, lit-on dans un communiqué du ministère.

Les deux parties ont, à cette occasion, souligné l’importance de consolider les relations bilatérales et de les développer davantage, notamment en modernisant le cadre juridique au service de l’intérêt des systèmes judiciaires des deux pays.

La ministre de la Justice et l’ambassadrice ont, par ailleurs, examiné des questions d’intérêt commun, mettant en avant les potentialités que recèlent les deux pays et qui sont à même de renforcer la coopération bilatérale.

INES

