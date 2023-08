Renouvellement des concessions sur les cinq ports

Le ministre tunisien des Transports, Rabie Majidi, a supervisé ce soir, vendredi 11 août 2023, une séance de travail au cours de laquelle a été annoncée l’accord, entre l’Office de la Marine Marchande et des Ports et les entreprises d’acconage dans les ports tunisiens, pour le renouvellement de contrats de concessions pour l’exploitation des plateformes et entrepôts dans les ports de commerce intérieurs (Bizerte, Sousse, Sfax, Gabès et Zarzis).

Cet accord comprend un certain nombre d’éléments, principalement liés à l’augmentation de la productivité des ports et de leurs indicateurs d’efficacité, les conditions de sécurité et d’exploitation, le programme d’investissements prévu, et les équilibres économiques et financiers de ces besoins, compte tenu de la spécificité de chaque port.

Le ministre des Transports Rabie Majidi a souligné l’importance du régime spécial du port de Radès, du Conseil National pour la Sécurité des Transports Maritimes et des Ports, et du Conseil Supérieur des Ports comme cadres efficaces pour faciliter le traitement des problèmes liés au transport maritime et la mise en œuvre de tous les plans et programmes qui ont été élaborés pour l’améliorer, recommandant dans ce cadre l’élaboration d’un programme concret visant à doter les ports de commerce tunisiens d’une capacité à résister et à faire face aux crises.