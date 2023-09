Rentrée scolaire : 97% de manuels scolaires sont disponibles

Le directeur général du Centre national pédagogique (CNP), Mohamed Adali a fait savoir, samedi que 97% de manuels scolaires pour les différents niveaux d’enseignement, sont disponibles dans les librairies et que le reste le sera d’ici la semaine prochaine.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, que c’est pour la première fois que ce pourcentage est atteint à moins de deux semaines de la rentrée scolaire.

Il a indiqué que le CNP a programmé l’impression de 13 millions d’exemplaires de manuels scolaires dont 12 millions 700 mille sont, actuellement, disponibles et dont la distribution a commencé depuis le mois de juillet dernier.

Le responsable a fait savoir que le prix des manuels scolaires a augmenté cette année de 500 millimes par livre, en raison de l’augmentation des prix du papier et des coûts d’impression en général.

- Publicité-