Réouverture de la plateforme helptourism.social.tn

Le ministère des Affaires sociales a annoncé que la plateforme helptourism.social.tn consacrée au dépôt des demandes d’obtention d’aides exceptionnelles et circonstantielles au profit des établissements touristiques et de l’artisanat, au titre du mois de décembre 2021, sera ouverte du 1er au 7 janvier 2022. Cette disposition s’inscrit, selon la même source, dans le cadre de l’application de l’article 32 de la loi de finances de 2021 et de la décision commune des ministres des Affaires sociales, de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement en date du 25 janvier 2021.

