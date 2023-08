Hammam Bent Jedidi à Hammamet, réouvre ses portes le 1er août 2023

La station thermale Hammam Bent Jedidi à Hammamet au gouvernorat de Nabeul a été réouverte, dimanche. Elle a été inaugurée, dimanche, par le ministre de la Santé Ali Mrabet accompagné de la gouverneure de Nabeul Sabah Malek et des cadres régionaux et nationaux du ministère de la Santé.

La station sera ouverte au public à partir du 1er août 2023 après le parachèvement des travaux de réaménagement, d’entretien et du renouvellement de tous ses ouvrages, indique le ministère de la Santé, dans un communiqué.

Le ministre de la Santé a souligné, à cette occasion, la nécessité de préserver cette acquis, appelant à oeuvrer pour assurer une meilleure exploitation du potentiel de cette station et de ses services de soins et de traitement aux eaux thermales.

« Le projet a pour objectif de promouvoir le village de Sidi Jedidi en tant que destination de tourisme thermal, culturel et écologique », a indiqué, pour sa part, la gouverneure de Nabeul.

