Réouverture de la Synagogue de La Ghriba, à Djerba

La Synagogue de La Ghriba a rouvert, dimanche, ses portes aux visiteurs après quatre jours de fermeture à la suite de l’attaque survenue mardi soir.

« Cette semaine, la synagogue sera ouverte aux fidèles et touristes pendant les matinées », a déclaré Perez Trabelsi, président de la communauté juive de Djerba. Les horaires habituels d’ouverture reprendront ensuite normalement, a-t-il ajouté.

La synagogue de la Ghriba ouvre de nouveau ses portes à la demande de ses visiteurs et des touristes étrangers, a-t-il dit. « Cet édifice historique, vieux de 2600 ans, doit être préservé afin qu’il demeure un haut-lieu pour les visiteurs du monde entier ».

Selon Khoudhir Haniya, responsable au sein de la Ghriba, les visiteurs de la synagogue n’ont pas cessé ces quatre derniers jours de réclamer la réouverture de la Ghriba. « Résidents dans différentes unités hôtelières de l’Ile, ils sont venus aujourd’hui en grand nombre pour exprimer leur solidarité ».

Construite au VIe siècle avant Jésus-Christ, cette synagogue est considérée comme la plus vieille d’Afrique, selon les historiens. Elle représente « un fort marqueur identitaire » pour les Juifs tunisiens en raison du pèlerinage annuel, qui y est organisé.

