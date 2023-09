Réouverture de l’école tunisienne en Libye après dix ans de fermeture

L’école tunisienne en Libye, dans la localité de Dhehira à Tripoli, a rouvert ses portes lundi pour accueillir les élèves après une fermeture de dix ans à cause de la détérioration de la situation durant cette période dans ce pays.

L’école, d’une superficie de 1200 m2, accueille 300 élèves parmi les enfants des tunisiens établis en Libye et d’autres de nationalité arabe. Ils sont encadrés par 18 enseignants en appliquant le système éducatif tunisien avec un horaire de 8h du matin jusqu’à 13h. L’école, située à quelques mètres du siège de l’ambassade tunisienne, a été rouverte en présence de l’ambassadeur tunisien en Libye Lassad Laajili et le consul général Taoufik Guesmi ainsi que le cadre éducatif et administratif de l’établissement.

