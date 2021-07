Réouverture des inscriptions sur la plateforme helptourism

Le ministère des Affaires sociales a annoncé la réouverture de la plateforme en ligne dédiée à l’inscription des établissements des secteurs du tourisme et de l’artisanat sinistrés par la pandémie du coronavirus au cours de la période allant du 1er au 7 juillet 2021 afin de bénéficier des subventions exceptionnelles et circonstancielles pour le mois de juin 2021.

Le ministère précise dans un communiqué publié jeudi que toutes les demandes seront déposées sur la plateforme helptourism.social.tn conformément à l’article 32 de la loi des finances pour l’exercice 2021 et des décisions conjointes des ministres des affaires sociales et de l’économie et des finances et de l’appui à l’investissement en date du 25 janvier 2021.

Il a souligné la nécessité de renouveler l’inscription au début de chaque mois et ce, pour les établissements qui se sont inscrits à la première, deuxième, troisième quatrième et cinquième tranche, rappelant l’importance de rédiger les noms et prénoms des salariés en français