Réouverture, samedi, du marché central et des marchés municipaux de Tunis

La mairesse de la capitale a annoncé la réouverture, dès samedi 11 avril, du marché central et des marchés municipaux de Tunis de 7 heures à 14 heures.

Elle a appelé les commerçants des marchés et ceux alentour ainsi que les commerces de denrées alimentaires à organiser la disposition des clients devant leurs locaux en coordination avec les services municipaux et de sécurité, avertissant que tout manquement aux règles d’hygiène et aux consignes de distanciation est passible de fermeture définitive.