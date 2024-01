Repli de 3% de la demande nationale de produits pétroliers à fin novembre 2023

La demande nationale de produits pétroliers, a baissé de 3% entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023, pour se situer à 4040 kilotonnes équivalent pétrole (ktep), selon le rapport mensuel sur la Conjoncture énergétique pour le mois de novembre 2023, publié, lundi, par l’Observatoire national de l’Energie et des Mines.

L’Observatoire a relevé une baisse de la demande du fuel de 19%, des essences de 3% et du gasoil de 7%.

Par contre, la demande du jet d’aviation a enregistré une hausse de 15% et celle de petcoke de 5%.

La structure de la consommation de produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre fin novembre 2022 et fin novembre 2023 à l’exception de quelques produits notamment, le fuel dont sa part est passée de 5% à fin novembre 2022 à 4% à fin novembre 2023, le gasoil dont sa part est passée de 46% à 44% durant la même période, le petcoke dont sa part est passée de 11% à 12% et le jet dont sa part est passée de 5% à 6%, durant la même période.

