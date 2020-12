Repli du commerce extérieur de la Tunisie aux prix constants

Les échanges commerciaux de la Tunisie, ont enregistré une importante baisse au prix constants de -12,7 à l’export et de -16,4% à l’import, durant les 11 premiers mois de 2020 et ce par rapport à la même période de l’année 2019, selon des statistiques de l’Institut national de la Statistique (INS) publiées jeudi.

Au niveau des prix, un repli de (-0,9%) pour les exportations et de (-4,1%) pour les importations a été enregistré alors que hors énergies, les prix ont augmenté à la fois à l’export et à l’import de 5%, entre 2019 et 2020.

Au cours des 11 premiers mois 2020, la baisse en volume des exportations a concerné la majorité des secteurs notamment, le secteur des textiles habillement et cuir (-17,3%) et les industries mécaniques et électriques (-18,8%), le secteur des mines, phosphates et dérivés (-22,8%).

Quant aux exportations du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, elles se sont inscrites en hausse en volume de 23% contre une hausse 7,6 % pour le secteur de l’énergie et lubrifiants.

Concernant les importations, la baisse a concerné la plupart des secteurs notamment, les industries mécaniques et électriques (-22,5%), le textile habillement et cuirs (17,4%), ainsi que le secteur des mines phosphates et dérivés (-25,9).

En novembre et aux prix constants, les échanges commerciaux du pays ont enregistré une baisse de (-3,3) à l’import et de (-0,6%) à l’export. Au niveau des prix, la baisse a été de respectivement 5,7% et 0,2%.

Il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à -7,6 milliards de dinars et que le déficit de la balance énergétique s’est établi à -4 milliards de dinars (34,6% du déficit total) contre -7 milliards de dinars durant la même période en 2019.

