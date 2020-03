Report de la 15ème édition du Forum “FTUSA”

La 15ème édition du Forum de Carthage d’Assurance et de Réassurance programmée les 22, 23 et 24 mars 2020 à Tunis sous le thème “l’assurance face aux défis numériques et législatifs” a été reportée à une date ultérieure, a fait savoir, jeudi, le directeur exécutif de la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance (FTUSA) Kamel Chibani.

Il a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que le report de cet évènement, initié par la FTUSA, est du à l’apparition du covid-19 et vient en concrétisation des recommandations du ministère de la Santé qui appelle au report des rencontres et manifestations. D’où, a-t-il dit, la décision de la commisison d’organisation du Forum de Carthage d’Assurance et de Réassurance de reporter ce conclave à une date ultérieure.

Chibani a également fait remaquer que des conférenciers de pays où le covid-19 est en expansion, tels que la France et l’Egypte devaient prendre part au dit forum, en plus de la présencce de plus de 500 participants.