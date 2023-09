Report de la grève annoncée par le syndicat national des médecins et des médecins dentistes de la santé publique

Le syndicat national des médecins, médecins dentistes et pharmaciens de la santé publique, a décidé de reporter la grève, initialement prévue les 20 et 21 courant, au 29 et 30 novembre 2023.

Selon un communiqué rendu public, le syndicat a précisé que cette décision a été prise au terme d’une réunion tenue lundi axée sur l’examen de la situation du secteur de la santé publique et le processus des négociations menées avec le ministère de la santé. Le syndicat a ajouté que le report de la grève intervient dans le cadre de la poursuite des négociations avec le ministère de tutelle ainsi que la présidence du gouvernement et le ministère des finances concernant le nombre de revendications déjà présentées.

