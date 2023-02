Zahi signe le report à avril de la grève des ripeurs

Il a été décidé de reporter la grève du secteur des déchets solides et liquides, prévue les 7, 8 et 9 février en cours, aux 4, 5 et 6 avril prochains, suite à un accord convenu entre le ministère des affaires sociales et la partie syndicale.

Au cours d’une très longue séance de négociation (de 10H00 à 23 heures) tenue, hier lundi, sous la présidence du ministre des affaires sociales, Malek Zahi au siège du département, il a été procédé à la signature de l’avenant n°3 de la convention collective du secteur des déchets solides et liquides.

La séance s’est déroulée en présence, notamment, du gouverneur de Tunis, Kamel El-Feki, du Président de la l’union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Samir Majoul, du président de la fédération générale des Communes, du Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et du représentant de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets.

