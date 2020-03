Report de la réunion entre Ghannouchi, Fakhfakh et les membres de l’ARP

La réunion entre le président de l’Assemblée des représentants du peuple Rached Ghannouchi, les membres du bureau de l’ARP et le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh a été reportée à une date ultérieure, apprend l’agence TAP auprès d’une source au le parlement.

La réunion allait examiner la situation générale dans le pays en rapport avec l’évolution de la pandémie du Coronavirus.

La même source assure que les concertations entre le parlement et la présidence du gouvernement se poursuivent.

Dans un communiqué rendu public, lundi, à l’issue de sa réunion, le bureau de l’ARP a souligné la nécessité de transmettre à Fakhfakh les propositions des groupes parlementaires et examiner les mesures envisageables pour combattre cette maladie et enrayer sa propagation.

Rappelons que le président de la République Kais Saied s’est entrenu, lundi soir, au palais de Carthage avec le chef du gouvernement.

Lors de cet entretien les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de la complémentarité de l’action des institutions de l’Etat au service de l’intérêt des citoyens et l’impératif, pour chaque pouvoir, de respecter ses propres fonctions, sans interférence ou surenchères politiques.