Report des négociations salariales dans le secteur privé

La séance de négociation sur les augmentations salariales dans le secteur privé entre l’UGTT et l’UTICA, a été repoussée hier jeudi à une date ultérieure.

Selon Assabahnews, le département du secteur privé au sein de l’Organisation ouvrière a demandé au ministère des Affaires sociales d’appeler à la reprise des pourparlers sur l’augmentation de la valeur du grade de la grille indiciaire, et de considérer la contamination par le coronavirus comme une maladie professionnelle ainsi que d’édicter de nouvelles législations limitant les licenciements et accélérant la recherche des solutions adéquates pour l’octroi d’indemnités exceptionnelles à ceux en arrêt de travail pour cause de Covid-19.