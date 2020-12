Report du congrès de l’Union des Ecrivains Tunisiens

L’Union des Ecrivains Tunisiens (UET) a annoncé, lundi, le report de son 21e Congrés qui était prévu fin décembre 2020.

Ce report intervient suite aux nouvelles mesures préventives prises la Commission nationale de lutte contre le coronavirus et les concertations du comité directeur de l’UET ayant eu lieu le vendredi 4 décembre au siège de l’Union à Tunis.

Dans un communiqué publié le dimanche 6 décembre, le ministère de la Santé publique avait annoncé « la poursuite de la suspension de la tenue des foires, colloques et congrès », rappelle un communiqué de l’UET.

Le Congrès de l’UET a été « reporté à une date ultérieure qui sera communiquée ultérieurement, dès que les restrictions sur la tenue des Congrès soient annulées, indique la même source.

Le Congrès de l’UET se tient tous les trois ans. Au terme du Congrès, sont élus les membres de son Comité directeur, composé du plusieurs personnalités aux postes de président, vice-président, secrétaire général, secrétaire général adjoint, trésorier et trésorier adjoint. Trois membres sont également élus et sont chargés chacun d’une mission, à savoir « la publication et l’information », « les séminaires et les études » et « les relations extérieures ».

Depuis sa création en 1971, l’UET a été présidée par 6 écrivains; Mohamed Mzali (1971-1981), Mohamed Laroussi Métoui (1981-1991), Midani Ben Salah (1991-2006), Slaheddine Boujah (2006-2008), Jamila Mejri (2008-2010), Mohamed Bédoui (2010-2014) et Slaheddine Lahmadi, depuis 2014. Cet écrivain-poète avait été réélu à la tête de l’Union au terme du 20ème congrès de l’Union, organisé à Mahdia, le 27 et 28 décembre 2017.

