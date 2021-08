Report du coup d’envoi du championnat de la Ligue 1 au 16 octobre et réintégration éventuelle du CS Chebba

Le bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF), réuni dimanche via visioconférence, sous la présidence de Wadie Jarii, a pris un ensemble de décisions qui se présentent comme suit:

1- Report de l’assemblée générale ordinaire de la FTF du 27 août au 11 septembre prochain. Cette dernière devra dans tous les cas se tenir avant le démarrage de la nouvelle saison sportive.

2- Report du coup d’envoi du championnat de la Ligue 1 du football professionnel au 16 octobre prochain.

3- Au cas ou, l’Espérance sportive de Tunis est exempte du tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique, la FTF organisera la supercoupe de Tunisie 2019-2020 entre l’Espérance et l’US Monastir, le 18 septembre prochain au stade de Radès et la supercope 2020-2021 entre l’Espérance et le CS Sfaxien, le 25 du même mois au stade de Radès.

Si l’Espérance de Tunis est tenue de jouer le tour préliminaire de la LCA, les deux matches de supercoupe seront programmés respectivement le 25 septembre et le 1er octobre 2021 au stade de Radès.

4- Dossier CS Chebba:

– La FTF affirme se conformer à la décision du TAS d’annuler la mise en inactivité le Croissant Sportif Chebbien et de se charger de 80pc des frais judiciaires, tout en rejetant toutes autres mesures.

– Le bureau de la FTF proposera à la prochaine assemblée générale le retour du CS Chebba à la Ligue 1 à l’occasion de la saison 2021-2022, indiquant que la finalité de sa décision du 17 octobre 2020 est d’imposer le respect des articles relatifs aux délais d’engagement des clubs au titre de la saison 2020-2021.

– S’agissant de la « suspension provisoire » infligée au CS Chebba par la FTF, le bureau proposera à la prochaine assemblée générale l’adoption de cette sanction qui s’étend du 30 décembre jusqu’à la date de ladite assemblée sans en étendre davantage l’effet.

– Concernant les offenses perpétrées par les responsables du club à l’encontre de la FTF du 31 décembre dernier et jusqu’à ce jour, le bureau de la FTF a préféré reporter l’examen de ces offenses, espérant un comportement plus responsable de la part des dirigeants chebbiens.

– Le bureau fédéral proposera l’approbation par les commissions spécialisés de la FTF des différents contrats conclus par le club, les joueurs ou les cadres techniques et médicaux à partir du 1er juillet 2020.

5- Le bureau fédéral proposera à l’assemblée générale la suspension de la sanction infligée à Moncef Khemakhem.

6- Le Bureau proposera à l’assemblée générale la réduction des sanctions sportives de plus de 12 mois infligées aux joueurs.

7- La nomination d’Ichraf Kanfoud au poste de préparatrice mentale au sein des sélections nationales.

8- La nomination de Najeh Toumi, au poste de sélectionneur de la sélection des cadets à la place de Youssef Zouaoui.