«Reporters sans frontières» se joint au concert des protestations

L’organisation internationale de protection des médias Reporters sans frontières (RSF), basée en France, a publié un rapport sévère sur l’état des médias en Tunisie, mettant en garde contre le « risque de dilution des acquis de la révolution ».

- Publicité-

Dans le rapport intitulé « Journalisme en Tunisie : l’heure de vérité », l’ONG, souligne que « le journalisme en Tunisie est à un tournant de son histoire ».

Le rapport a été publié à la suite de la manifestation anti-Saied du 14 janvier, réprimée par les forces de sécurité. Cette manifestation était organisée par des partis et organisations politiques opposés au 25 juillet, date à laquelle a été proclamé l’état d’exception.

« Le journalisme en Tunisie est à un tournant de son histoire. La lente transformation du secteur des médias tunisiens au cours des dix dernières années et les récents développements politiques menacent la liberté de la presse, qui a été le premier acquis de la révolution tunisienne il y a 11 ans. Il y a clairement péril en la demeure, comme en témoigne l’actualité récente », indique RSF dans son rapport.

« Les scènes de violence lors des manifestations du 14 janvier, qui n’avaient pas été vues dans la capitale depuis le départ du pouvoir du président Ben Ali en 2011, n’ont fait que confirmer les inquiétudes quant à l’engagement réel du chef de l’État en faveur de la liberté de la presse », ajoute le rapport.

L’organisation a également indiqué qu’une presse libre en Tunisie est indissociable de l’avenir de la démocratie tunisienne.

« Nous appelons le président Kais Saied à s’engager fermement à préserver et à respecter les garanties constitutionnelles de la Tunisie et les engagements internationaux en matière de liberté de la presse et de l’information », souligne le rapport.