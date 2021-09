Reprise, bientôt, de l’approvisionnement du marché en eau minérale

L’Office National du Thermalisme et de l’hydrothérapie a affirmé, dans un communiqué publié mardi, avoir enregistré une récente perturbation au niveau de l’approvisionnement du marché en eau minérale, ajoutant qu’il devrait reprendre l’approvisionnement du marché en eau en bouteille dans les prochains jours.

Le communiqué précise que l’Office a enregistré des perturbations selon les régions et selon les points de vente (grands espaces commerciaux, détaillants..), ce qui a provoqué une pression au niveau de certaines marques, alors que d’autres marques de même qualité étaient disponibles.

Il a expliqué que ce bouleversement de circonstance est dû à la présence de sit-in et de protestations sociales il y a environ deux semaines au niveau de deux conserveries, ce qui a entraîné la fermeture des routes qui y mènent et la perturbation du processus de distribution d’eau dans un premier temps et l’incapacité des travailleurs à accéder aux lieux de travail dans un second temps.

Il a souligné que la production a été totalement suspendue au niveau de ces deux unités, qui comptent actuellement environ 8 millions de bouteilles, dont 1,5 million de bouteilles de petite taille non distribuées sur le marché.

La production s’est arrêtée dans deux autres unités à la suite d’une défaillance technique au niveau de la chaîne de production en raison de l’impossibilité d’achever les travaux de maintenance préventive saisonnière dans les dates prévues à cause de la pandémie de Corona, indiquant que les propriétaires cherchent à remédier à ce problème dans les plus brefs délais.

L’office a indiqué que la capacité de production des unités actuellement suspendues représente un quart de la capacité de production totale, ce qui reflète l’impact de la suspension de la production et de la distribution dans ces unités.

Ce bouleversement temporaire au niveau de l’approvisionnement du marché en eau en bouteille est également dû aux températures élevées enregistrées récemment, contribuant à une hausse de la demande de consommation d’eau minérale .