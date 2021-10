Reprise ce samedi dès 18h de l’approvisionnement de l’eau potable à El Menzah et El Manar

L’approvisionnement en eau potable dans les zones supérieures à El Menzah 9A, El Menzah 9B, et Menzah 9C, El Menzah 7, El Menzah 7 Bis, Ennasr 2, El Manar 1, Ras Tabia, Nour Hilton et au Campus, devrait reprendre normalement et progressivement à partir de 18h du samedi 9 octobre 2021, a fait savoir samedi dans un communiqué la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Ces régions ont enregistré depuis samedi matin, une perturbation et une coupure dans la distribution de l’eau potable, à cause d’une panne subite survenue au niveau du canal principal de distribution d’un diamètre de 600 millimètres, situé au niveau de la route périphérique « X4 » à El Manar 2.

Les travaux de réparation ont été menés par une entreprise pour le compte du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure de base, selon la même source.