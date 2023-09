Reprise de la circulation sur la ligne du métro n° 5

La circulation sur la ligne du métro n°5 a repris normalement, annonce dimanche, la société des transports de Tunis (TRANSTU).

La société a précisé qu’après l’achèvement des travaux de réfection de la voie ferrée au niveau de l’intersection de l’avenue Ali Gammoudi et de la route régionale n°130, la circulation sur la ligne du métro n°5 a repris dimanche à l’aube.

Les travaux de réfection avaient commencé le 24 août 2023 et pour cette raison, la circulation du métro 5 s’est faite jusqu’à aujourd’hui, sur une seule voie (aller et retour), entre les stations « Yasmine » et « Intilaka ».

