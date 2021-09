Reprise de toutes les activités sportives et de jeunesse dès ce dimanche

Le ministère de la Jeunesse, des ports et de l’intégration professionnelle annonce la reprise de toutes les activités sportives et de jeunesse dans les espaces clos et ouverts, à compter du dimanche 26 septembre, et ce suite à la décision présidentielle de lever le couvre-feu sur l’ensemble du territoire.

Un communiqué précise que seules les personnes ayant achevé leur processus de vaccination contre le covid-19 sont autorisées à participer à ces activités, tout en veillant à l’application des protocoles sanitaires approuvés par le ministère et les fédérations sportives.

La présidence de la République avait décidé, vendredi, de lever le couvre-feu pour les personnes et véhicules sur l’ensemble du territoire, à partir de samedi, à minuit, rappelant la nécessité de respecter un certain nombre de mesures dont l’obligation d’achever le processus de vaccination contre le Covid-19 pour les personnes désirant participer aux manifestations, activités et rassemblements publics et privés dans les espaces ouverts et fermés.