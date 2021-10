Reprise des activités religieuses dans les mosquées dès le 1er novembre

Le ministre des Affaires religieuses Brahim Chaibi a décidé la reprise des activités religieuses, incluant les leçons et récitations coraniques dans les mosquées et les Masjids ainsi que les espaces d’ablution, et ce à partir du 1er novembre 2021.

Cette décision intervient à l’issue d’une réunion tenue ce vendredi entre les ministères des Affaires religieuses et de la Santé au siège du département.

Cité dans un communiqué du ministère, Brahim Chaibi a, à cette occasion, insisté sur la nécessité de poursuivre l’application du protocole sanitaire et de renforcer les opérations de désinfection et de nettoyage.

Face à la propagation de la Covid 19, le ministère des Affaires religieuses avait décidé des mesures préventives ainsi que l’application d’un protocole sanitaire dans les lieux de culte en coordination avec le Comité national de lutte contre le coronavirus.

Parmi les dispositions du protocole sanitaire figurent l’accomplissement des ablutions chez soi, l’obligation d’apporter son propre tapis de prière, le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique d’un mètre, l’allègement de la prière du vendredi, à 10 minutes et la suspension de toutes les activités religieuses à l’intérieur des lieux de culte, incluant les leçons et récitations coraniques.