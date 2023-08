Reprise des horaires administratifs d’hiver à partir du 1er septembre 2023

La présidence du gouvernement a annoncé, mardi, la reprise des horaires administratifs d’hiver à partir du vendredi 1er septembre 2023, dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Dans un communiqué publié mardi, la présidence du gouvernement a précisé que l’horaire du travail sera comme suit:

– Les lundi, mardi, mercredi, et jeudi de 8H30 à 12h30 et de 13H30 à 17H30

– Le vendredi de 8H00 à 13H00 et de 14H30 à 17H30

