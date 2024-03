Reprise du trafic routier sur l’autoroute A1

Le trafic routier a repris sur l’autoroute A1 après avoir été interrompu, au point kilométrique 21, ce lundi matin. A l’origine, un groupe de personnes qui protestaient devant « les coupures répétées » de l’eau potable.

C’est ce qu’a annoncé lundi la Garde nationale dans un communiqué. Elle précise, en outre, que le ministère public a ordonné de « prendre les dispositions nécessaires » pour une réouverture de l’autoroute à la circulation.

Selon la Garde nationale, le trafic routier en direction de la capitale a repris via l’échangeur Turki et en direction de Hammamet via l’échangeur de Borj Cédria.