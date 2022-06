Résultats bac 2022 : Plus de 20% des admis ont réussi avec mention bien ou très bien

20,48% des admis à la session principale du baccalauréat 2022 ont réussi avec mention bien ou très bien, a fait savoir vendredi, le ministre de l’éducation, Fethi Sellaouti.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre a ajouté que la bachelière la plus âgée lors de cette session, a 54 ans (Section lettres).

En revanche, le bachelier le moins jeune, a 17 ans et 10 mois. Sellaouti a indiqué que le ministère œuvre actuellement à réussir la session de contrôle qui démarrera le 28 juin en cours et se poursuivra jusqu’au 1er juillet prochain. Les résultats définitifs seront annoncés le 09 juillet 2022. A noter que 38463 candidats ont été ajournés, ce qui représente 30,32% du total.

37,97% ont été admis et 30,71% ont été refusés.