Résurgence de l’affaire des expériences cruelles sur des chiens en Tunisie, financées par les Américains

Le représentant républicain du Texas au Congrès américain Greg Steube a présenté, jeudi, un projet de loi qui interdirait l’utilisation de fonds fédéraux pour des expériences sur les chiens, offrant ainsi une réponse législative à une controverse concernant la cruauté envers les chiens à des fins de recherche et de test.

Le projet de loi de Steube, intitulé « Protecting Dogs Subjected to Experiments Act » (loi sur la protection des chiens soumis à des expériences), mettrait fin et interdirait les recherches financées par le gouvernement fédéral qui impliquent l’utilisation de chiens.

En octobre 2021, le White Coat Waste Project, un groupe de surveillance du gouvernement, a publié un exposé explosif révélant que le National Institute of Health (NIH), ainsi que la subdivision du NIH du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – tous deux dirigés par le Dr Anthony Fauci – avaient utilisé l’argent des contribuables pour financer des expériences cruelles sur des beagles.

La plus connue de ces expériences consistait à utiliser des phlébotomes, un petit insecte piqueur et suceur de sang, sur la peau nue et la tête des chiens participant aux expériences.

Cette expérience, qui s’est déroulée en Tunisie et a coûté 375 000 dollars aux contribuables, selon le rapport, a vu les têtes des beagles enfermées dans des cages grillagées avec des phlébotomes malades et affamés et effectivement dévorées vivantes. Dans une expérience similaire, des chiens ont été enfermés dans des cages en plein air dans le désert pendant des jours afin d’attirer les phlébotomes et d’autres insectes piqueurs infectieux.

Cependant, le NIAID a nié avoir financé ces expériences en Tunisie.