Rétention des notes et boycotte des conseils. Boughdiri conteste 

« Nous contestons la décision de la fédération de l’enseignement de base relative à la rétention des notes et au boycott des conseils de classes et nous l’invitons à une séance de négociation et à faire entendre la voix de la raison et de la sagesse », a déclaré le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri.

Dans une déclaration aux médias à l’occasion de l’ouverture, dimanche à Hammamet, de la quatrième édition du championnat national du calcul mental, le ministre a ajouté « Nous n’interromprons pas les négociations et accordons aux enseignants tout notre intérêt, mais nous refusons que nos enfants soient privés de leur droit à l’évaluation pendant et à la fin de l’année scolaire. »

« Les enseignants doivent, a-t-il dit, remettre les notes et assister aux conseils de classes », ajoutant que « cet appel ne doit pas être compris comme une menace, mais émane du souci du ministre de l’éducation nationale de garantir aux enseignants des conditions de travail décentes », affirmant la volonté de régulariser la situation des enseignants suppléants.

La fédération de l’enseignement de base, réunie hier samedi à Hammamet, a décidé de maintenir la décision relative à la rétention des notes des premier, deuxième et troisième trimestres, et de boycotter les conseils de classes et tous les travaux administratifs liés à la fin de l’année scolaire, en raison de « l’atermoiement du ministère de l’éducation et son refus de négocier sur les revendications des enseignants », avait déclaré à la presse, Ikbal Azabi, membre de la fédération.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint de la fédération, Tawfik Chebbi, a appelé à des négociations sérieuses et responsables afin de ne pas reconduire la crise à l’année prochaine.

- Publicité-