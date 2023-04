Réticence des importateurs à rapporter les quantités de bananes programmées suite à la fixation de leur prix à 5 dinars /kg

Le Directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touiti a reconnu, samedi, l’existence de perturbations dans l’approvisionnement du marché en bananes, et ce en raison de la réticence des importateurs à rapporter les quantités programmées, suite à la fixation du prix de vente de ce fruit à 5 dinars/kg par le ministère.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère, Touiti a indiqué que des dépassements en matière des prix des bananes sont toujours enregistrés dans certains points de vente anarchiques, estimant qu’il vaut mieux enregistrer une pénurie de bananes que d’accepter la commercialisation de ce produit à des prix excessifs, parce qu’il s’agit d’un produit non essentiel, et régulateur des prix d’autres fruits.

Le responsable a également, relevé des augmentations variables des prix des viandes rouges, notamment ovines, et de certains agrumes, ainsi que des difficultés conjoncturelles en matière d’approvisionnement des professionnels en semoule et en farine.

Il a aussi, évoqué une irrégularité en termes d’approvisionnement en sucre, café et riz dans les espaces de vente en raison des achats intensifs notamment sur le Grand Tunis, ajoutant que le ministère a injecté au cours du mois de Ramadan, des quantités de sucre dépassant de 22% les quantités distribuées au cours des autres mois, et des quantités de café supérieures de 7%, aux niveaux des autres mois, pour améliorer l’approvisionnement dans les régions intérieures.

Des pressions persistent en matière d’approvisionnement en huile végétale subventionnée, a-t-il encore précisé, faisant savoir d’un deuxième lot de 9000 tonnes de l’huile végétale sera bientôt importé en coordination avec l’Office national de l’huile pour réguler le marché. Ces quantités seront orientées vers les régions rurales et intérieures.

Touiti a souligné que malgré les dépassements enregistrés, le ministère est parvenu à plafonner les prix de certains produits et à limiter l’augmentation des prix d’autres produits, ce qui a contribué à freiner la tendance haussière des prix et permis une légère baisse du taux d’inflation à 10,3% au cours du mois de mars 2023, après 19 mois successifs d’augmentations.

Le responsable a, en outre, souligné la régularité de l’approvisionnement des marchés en fruits, légumes, volailles, dérivés des céréales et produits agroalimentaires (dérivés du lait, eaux minérales, conserves…).

Le ministère a également, enregistré une stabilité des prix de gros et de détail de la plupart des légumes par rapport aux prix d’avant ramadan 2023, ainsi qu’une régression remarquable des prix des légumes de saison et des fraises suite à l’intervention de l’administration.