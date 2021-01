Retour au calme à la cité Ettadhamen

Le calme est revenu dans la localité Ettadhamen (gouvernorat de Ariana) après des actes de violence et des tentatives de prise d’assaut des locaux commerciaux, ont indiqué des sources informées de la garde nationale à la correspondante de la TAP dans la région.

Les unités sécuritaires ont réussi a disperser les protestataires et à maitriser la situation dans la région, selon la même source. Dix personnes ont été arrêtées suite à des tentatives de vol des institutions bancaires et un bureau de la poste tunisienne ainsi qu’un local commercial à l’avenue Ibn Khaldoun à Ettadhamen.

Des dégâts matériaux ont été enregistrés notamment au niveau des vitrines des locaux commerciaux. Un déploiement sécuritaire est remarquable ce dimanche au niveau des artères principales de la cité Ettadhamen afin d’interdire tout rassemblement et imposer le respect du confinement total, a constaté la correspondante de la TAP dans la région.