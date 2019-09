Retour de la caisse enregistreuse connectée

Nous croyons savoir, de sources proches du dossier, que le ministère tunisien des Finances plancherait sur la réactivation de la mesure de la mise en place de caisses enregistreuses en ligne, dans le cadre de sa lutte contre l’évasion fiscale. La mesure avait été lancée en 2016 par l’ancien ministre des Finances, Feu Slim Chaker, par le biais de l’article 48 de la loi de finance de 2016. Le but était d’encadrer la gestion et le suivi des activités de consommation sur place (restaurants cafés, salons de thé … ) soumises au régime réel en matière de fiscalité. La mesure avait été ensuite abandonnée, sans être abrogée, par l’ancienne ministre des Finances Lamia Zribi. Son actuel successeur voudrait la remettre en selle, cette année, et fait tout pour terminer la plateforme logicielle qui va soutenir ce projet.