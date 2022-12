Retour de Netanyahu à la tête du gouvernement le plus à droite d’Israël

Après une pause dans l’opposition, Benjamin Netanyahu doit revenir jeudi au pouvoir à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël.

Vainqueur des législatives du 1er novembre, il doit présenter à partir ce matin on équipe ministérielle aux députés. Il devrait par la suite obtenir la confiance su Parlement, où il dispose de la majorité des sièges avec ses alliés.

Agé de 73 ans et inculpé pour corruption dans plusieurs affaires, le chef du parti Likoud (droite) avait été chassé du pouvoir en juin 2021 par une coalition hétéroclite avant de promettre un retour aux affaires en s’alliant à l’extrême droite, un pari réussi aux dernières élections.

Depuis ce scrutin,. Netanyahu a mené des pourparlers avec des partis ultra-orthodoxes et d’extrême droite, incluant « Sionisme religieux » de Bezalel Smotrich et « Force juive » d’Itamar Ben Gvir, connus pour leurs propos hostiles aux Palestiniens et leurs positions favorables à l’annexion d’une partie de la Cisjordanie.

Or Smotrich et Ben Gvir seront respectivement en charge des colonies en Cisjordanie et de la police israélienne, dont des unités opèrent aussi dans ce territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël.

Il s’agit pour Israël d' »une trajectoire complètement nouvelle (…) C’est un rêve pour les partenaires de Netanyahu mais un cauchemar pour ses adversaires », souligne Yohanan Plesner, directeur de l’Institut démocratique d’Israël (IDI).

Avant l’entrée en fonction de l’équipe Netanyahu, les partis de la majorité ont voté des lois permettant au chef de la formation orthodoxe Shass de siéger au gouvernement malgré une condamnation pour fraude et d’étendre les pouvoirs de M. Ben Gvir à la tête de la police.

La procureure générale, Gali Baharav-Miara, a mis en garde contre des réformes visant à réduire le pouvoir des juges et d’une « politisation des forces de l’ordre » qui « porterait un coup sérieux aux principes les plus fondamentaux de l’Etat de droit ».