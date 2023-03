Réunion au ministère de la santé axée sur les moyens de renforcer la coopération avec les laboratoires Sanofi

Le suivi des projets communs entre le ministère de la santé et les laboratoires Sanofi et les moyens de développer la production pharmaceutique en Tunisie ont été au centre d’une réunion tenue mercredi entre le ministre de la santé, Ali Mrabet et le vice-président des laboratoires Sanofi Mark Antoine Lucini. Ali Mrabet a souligné que le ministère adopte une approche de partenariat avec les différents intervenants pour la restructuration du système pharmaceutique en Tunisie et renforcer le cadre juridique. L’objectif est de permettre le développement de l’investissement dans ce secteur, a-t-il noté. Le vice-président des laboratoires Sanofi a exprimé, pour sa part, sa satisfaction du niveau de coopération avec la pharmacie centrale de Tunisie affirmant la disposition de consolider l’investissement dans le secteur de l’industrie pharmaceutique en Tunisie.

