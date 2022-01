Réunion au ministère de la Santé pour suivre l’évolution de la situation pandémique

L’examen de différents préparatifs pour contrecarrer la propagation du virus de la Covid-19, notamment en matière de mise en place des hôpitaux de campagne, de la disponibilité des générateurs, concentrateurs d’oxygène et des lits de réanimation, ainsi que des ressources humaines nécessaires, a été au centre d’une réunion tenue dimanche au ministère de la Santé.

- Publicité-

Cette réunion présidée par le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a été tenue pour suivre la situation pandémique de la Covid-19 dans le pays, et mieux maitriser les préparatifs, afin de faire face aux évolutions plausibles de la propagation de ce virus, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué publié dimanche.

Des cadres du ministère, de la santé militaire, et des directeurs des établissements hospitaliers du Grand Tunis ont pris part à cette réunion, en plus des directeurs régionaux de la santé, et ceux des hôpitaux de différentes régions, qui ont assisté en ligne.

Le ministère de la Santé a annoncé 9569 tests positifs, sur un total de 39 394 analyses réalisées à la date du 14 janvier 2022, soit un taux de positivité de 24,29%.

Le nombre des patients Covid dans les hôpitaux des secteurs public et privé a atteint 519, dont 66 nouvelles hospitalisations pour la seule journée de vendredi 14 janvier 2022.

Le nombre des patients dans les services de réanimation s’élève a atteint 123, tandis que 25 autres sont placés sous respiration artificielle.