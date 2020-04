Réunion au ministère des Affaires étrangères pour l’examen de la situation des Tunisiens bloqués à l’étranger

Une réunion consacrée à l’examen de la situation des Tunisiens bloqués à l’étranger a démarré vendredi matin au siège du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a indiqué à l’ouverture de la réunion qu’elle s’inscrit dans le cadre du suivi des travaux de la commission de coordination créée au sein de la présidence du gouvernement pour étudier la situation des Tunisiens à l’étranger. Les ministères concernés œuvrent à réunir les conditions nécessaires pour leur rapatriement, a-t-il assuré.

Il s’agit, selon le ministre, de vérifier le nombre et la catégorie des Tunisiens bloqués à l’étranger et de fixer les priorités à prendre en compte au regard des difficultés entourant leur retour dans le pays. Cette opération n’est pas facile et exige une coordination logistique et une coopération avec les pays où les Tunisiens se trouvent bloqués, a justifié le ministre.

Prennent part à la réunion, en plus du ministre des Affaires étrangères, les ministres de l’Intérieur, Hichem Mechichi, de la Santé, Abdellatif Mekki, du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed Ali Toumi, du Transport et de la logistique, Anouar Maarouf et de l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique Slim Choura.

Y participent également, le conseiller du chef du gouvernement, Hédi Damak et la secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, Salma Ennaifer.