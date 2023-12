Réunion axée sur l’examen des mesures permettant d’accélérer la réalisation des projets publics bloqués

Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani a appelé vendredi, lors de la 2ème réunion de la commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics, à finaliser les travaux en cours au niveau de la ville de Bardo, pour lancer progressivement, l’exploitation de la ligne D du projet de réseau ferroviaire rapide de Tunis, et ce à partir du mois de septembre 2024. L’objectif est d’assurer son exploitation de manière totale durant l’année 2026 .

La ligne D qui raccorde Tunis, la Manouba, Kobâa, et El Mnihla s’étale sur 19,2 km, dont 9,9 km sont en cours de réalisation , selon les données publiées sur le site de la société du réseau ferroviaire rapide de Tunis (RFR).

Au cours de la réunion, axée sur les difficultés qui entravent l’avancement de la mise en œuvre d’un certain nombre de projets liés aux secteurs du transport, des infrastructures, de l’investissement, de l’agriculture et de la santé, différentes mesures ont été annoncées concernant l’autoroute Tunis-Jelma. L’objectif est d’achever la libération de l’emprise foncière du projet et d’assurer la reprise des travaux des commissions d’enquête et de conciliation, et ce, avant la fin de l’année 2023, selon un communiqué publié, samedi, par la Présidence du Gouvernement.

D’autre part, la réunion a permis d’appeler à accélérer la résolution des problèmes fonciers du projet Ben Ghayadha (gouvernorat de Mahdia) et à achever l’étude relative à la vision intégrée du partenariat dudit projet avant le 22 courant.

Au sujet du projet de réalisation de deux réservoirs de Saïdia et de Kalâa Kebira et les installations hydrauliques y associées, les mesures nécessaires ont été prises pour résoudre les problèmes liés aux objections de certains citoyens et accélérer le rythme de réalisation des travaux. Concernant le projet de construction d’un hôpital régional multidisciplinaire à Gafsa, la même source a fait savoir qu’il a été décidé de résoudre les questions liées à l’exploitation des fonds alloués au projet et de lancer les travaux dans les plus brefs délais.

