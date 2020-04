Réunion ce vendredi du conseil de la sécurité nationale

Le Conseil de la sécurité nationale se réunit ce vendredi, au Palais de Carthage, sous la présidence du président de la République, Kaïs Saïed.

La réunion sera consacrée à la situation générale dans le pays.

L’évolution de la situation sanitaire et sécuritaire liée à la pandémie du Coronavirus et les mesures qu’elle requiert y seront examinées.

Le 31 mars dernier, le Conseil de la sécurité nationale a décidé de prolonger, de quinze jours, la phase de confinement, et ce, à partir du 5 avril.

Rappelons que le confinement général est en place en Tunisie depuis le 22 mars dernier.