Réunion de haut niveau à Tripoli sur la situation sur les frontières avec la Tunisie et l’Algérie

Les deux représentants du Conseil présidentiel, « Moussa Al-Koni » et « Abdullah Al-Lafi », en leur qualité de commandants suprêmes de l’armée libyenne, ont tenu, mercredi, une réunion de sécurité élargie du Conseil de défense et de sécurité intérieure pour discuter de la situation sécuritaire et militaire dans les zones frontalières avec la Tunisie et l’Algérie. .

Le Premier ministre du gouvernement d’union nationale, le ministre de la défense, Abdul Hamid Al-Dabaiba, le chef d’état-major de l’armée libyenne, le lieutenant-général Muhammad Al-Haddad, le chef du service des renseignements généraux, Muhammad Al-A’ib, le ministre de l’intérieur, Imad Al-Trabelsi, et le chef du service de sécurité intérieure, Lutfi Al-Harari, ont participé à la réunion.

Une source du Conseil présidentiel, citée par l’agence de presse libyenne LANA, a indiqué que le chef de l’état-major des gardes-frontières, le conseiller du chef de l’état-major général pour la sécurité et les affaires frontalières et le chef de l’autorité chargée de la logistique et de l’approvisionnement assistaient à la réunion.

La source a ajouté qu’au cours de la réunion, les gardes-frontières de l’armée et le ministère de l’intérieur ont été chargés de travailler à la sécurisation des points de passage de la frontière occidentale.

La réunion a également mis l’accent sur le suivi continu de la situation sécuritaire dans la région occidentale et les points frontaliers en coordination entre les structures compétentes, afin de développer des plans de sécurité qui contribuent à préserver la sécurité, la stabilité et la souveraineté de la nation, selon la source.