Réunion de la 34e session de la commission militaire mixte tuniso-américaine

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertéji, a salué « le soutien apporté par l’administration américaine à la Tunisie dans sa guerre contre le terrorisme, à travers les aides militaires et les programmes de coopération conjoints.

Le ministre s’exprimait, mardi, à l’ouverture des travaux de la 34e session de la commission militaire mixte tuniso-américaine, dont la réunion s’est tenue à distance.

Il a ajouté que « la Tunisie compte sur ses propres capacités pour relever les défis qui menacent la région et sur la coopération avec les pays amis, en particulier les Etats-Unis d’Amérique, partenaire stratégique », indique le département de la Défense.

Bertéji a souligné que la tenue de la commission militaire mixte tuniso-américaine, chaque année et en alternance entre les deux pays, résulte de la volonté des deux parties de coordonner davantage les efforts conjoints et d’ouvrir de nouveaux horizons pour la coopération militaire bilatérale.

Il a ajouté que la 34e session fixera le programme annuel des exercices conjoints et des activités en lien avec le développement des capacités opérationnelles des institutions militaires des deux pays.

Le ministre de la Défense s’est félicité des résultats obtenus dans les différentes activités ayant touché les domaines de la formation, des renseignements, de l’acquisition d’équipements adaptés aux menaces non-conventionnelles et du renforcement des capacités opérationnelles dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, de la contrebande, de la protection des frontières et de la lutte contre le crime organisé.

Ont participé aux travaux de la commission l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis et les deux délégations militaires de haut niveau des deux pays.

La 33e session de la commission mixte tuniso-américaine s’est tenue en avril 2019 aux Etats-Unis d’Amérique. Les participants avaient discuté, en particulier, de la consolidation de la coopération bilatérale dans les domaines de la formation, de l’échange d’informations, du développement des capacités opérationnelles et de la protection des frontières.