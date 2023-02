Le ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaïbi, a rappelé, au cours d’une réunion de la commission nationale du Hajj et de la Omra, que le quota de Tunisiens pour la saison du Hajj de l’année 2023 a été fixé à 10 982 pèlerins.A la mi-janvier, le ministre des Affaires religieuses a signé avec son homologue saoudien, Taoufik Ben Fawzan al-Rabia, un accord régissant les dispositions relatives à la saison du Hajj pour la l’année 1444 de l’Hégire/2023.

Cet accord a été signé en marge de la visite du ministre des Affaires religieuses en Arabie saoudite dans le cadre de sa participation au congrès et foire des services du pèlerinage organisé par le ministère saoudien du Hajj et de la Omra à Djeddah, du 9 au 12 janvier.

Le nombre de pèlerins tunisiens lors de la saison 2022 (1443 de l’Hégire) a été de 4972 pèlerins.

Début janvier, le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Taoufik Ben Fawzan al-Rabia, a indiqué que le nombre de pèlerins reviendrait à ce qu’il était avant la propagation du virus Corona et que les restrictions imposées à l’âge seront levées.

En 2022, l’Arabie saoudite a fixé le nombre de pèlerins provenant de l’intérieur et de l’extérieur du Royaume à environ un million de pèlerins, exigeant en contrepartie la double condition que l’âge maximum des pèlerins soit de 65 ans et qu’ils doivent procéder aux vaccinations nécessaires contre le virus Covid-19.Les années 2020 et 2021 ont été des années de pandémie COVID19. Par souci de précaution et afin d’éviter une flambée des contaminations, les autorités saoudiennes avait dû réduire le Hajj aux seuls pèlerins saoudiens et résidents du pays.

