Réunion de l’Instance nationale de lutte contre le coronavirus

Le Chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a présidé, vendredi soir, à Dar Dhiafa à Carthage, la réunion périodique de l’Instance nationale de lutte contre le coronavirus.

Ont pris part à cette rencontre, organisée grâce à la technique de vidéo conférence, des membres de l’Instance, ainsi que des gouverneurs.

A cette occasion, les participants ont mis l’accent sur l’évolution de la situation épidémiologique dans divers régions du pays ainsi que sur le degré du respect des consignes du confinement général et de l’auto-isolement obligatoire”, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Un exposé a été présenté sur les derniers développements concernant le rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger ainsi que sur les préparatifs engagés en vue d’aménager les centres qui vont les accueillir.

Au cours de cette rencontre, l’accent a été également mis sur le niveau d’approvisionnement du marché en produits de base et en quantités suffisantes, le contrôle des prix et des circuits de distribution et la lutte contre la spéculation, apprend-on de même source.