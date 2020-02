Réunion du bureau de l’ARP

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple, réuni, jeudi, a décidé de tenir une séance plénière mercredi prochain consacrée à l’examen de quatre projets de loi à caractère économique et financier.

Par ailleurs, le bureau a examiné la note relative à l’adhésion du député Khereiddine Zahi (hors groupe) au bloc parlementaire de la “Réforme nationale”.

En outre, la réunion a évoqué les activités parlementaires à l’étranger de la 1re vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi, prendra à cet effet part à la réunion de l’Union interparlementaire, prévue le 11 mars prochain à New York, organisée en marge de 64e session de la Commission de la condition de la femme de l’Organisation des Nations Unies.

Le bureau de l’ARP a, également, décidé de participer aux réunions de la Commission politique et de la Commission de la coopération et du développement, relevant de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), qui se dérouleront les 5 et 6 mars prochain à Bucarest, en Roumanie.

Lors de la réunion, il a aussi été décidé de prendre part aux travaux de la 16e session de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM) prévus les 7 et 8 mars prochain en Turquie.