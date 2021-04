Réunion du Conseil d’affaires tuniso-émirati

Le « Conseil d’affaires tuniso-émirati » a discuté des moyens de renforcer les liens bilatéraux entre les secteurs privés des EAU et de la Tunisie, ainsi que des moyens de renforcer les relations entre les investisseurs et les secteurs commerciaux des deux pays.

- Publicité-

Le secrétaire général de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie des Émirats arabes unis (FCCI), Humaid Mohamed Ben Salem, qui dirigeait la délégation émiratie à la réunion, a déclaré qu’il existe de nombreuses opportunités d’investissement et de coopération aux Émirats arabes unis et en Tunisie, exhortant les participants à la réunion à intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a également appelé les entrepreneurs émiratis à capitaliser sur le développement significatif du secteur du tourisme en Tunisie, qui est l’un des secteurs les plus attractifs pour les investisseurs européens et du Conseil de coopération du Golfe (CCG), en plus des industries traditionnelles et des secteurs de l’habillement.

Le représentant de l’UTICA , qui dirigeait la délégation tunisienne à la réunion, a souligné que les liens profonds entre les deux pays sont dus à la vision sage de leurs dirigeants.

Le conseil joue un rôle clé dans la consolidation de la coopération économique et d’investissement entre les EAU et la Tunisie et dans l’établissement de partenariats entre les entreprises du secteur privé et les particuliers dans la période à venir.