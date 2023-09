Réunion du président de l’ISIE avec les directeurs régionaux de l’Instance

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouasker, a invité les directeurs régionaux de l’Instance à se préparer au mieux aux prochaines élections du Conseil national des régions et des districts.

Il s’agit entre autres, a-t-il précisé, d’inviter les électeurs à vérifier les données relatives à leur centre de vote et à la circonscription électorale à laquelle ils appartiennent, d’actualiser le registre électoral, de réceptionner les candidatures aux conseils locaux « afin que les élections se déroulent dans la transparence totale et attirent le plus grand nombre d’électeurs ».

Bouasker, qui présidait une réunion à distance avec les directeurs régionaux de l’ISIE, a insisté aussi sur l’importance de connaitre le sort réservé aux affaires relatives aux crimes électoraux enregistrés lors du référendum du 25 juillet 2022 et des législatives de décembre 2022.

Par ailleurs, le président de l’ISIE a insisté sur l’importance pour chaque instance régionale d’élaborer un plan de communication pour faire connaitre davantage le cadre juridique règlementant les élections des membres du Conseil national des régions et des districts.

Il a, aussi, appelé à fournir des informations précises et actualisées et à établir un partenariat avec la société civile active dans le domaine électoral.

La réunion s’est déroulée en présence notamment de Naoufel Frikha, vice-président de l’ISIE, Mahmoud el-Ouaer, membre, et Ridha Missaoui, directeur exécutif de l’Instance.

